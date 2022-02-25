إصابة سائق في انقلاب مقطورة على طريق الهوارية بالإسكندرية

أصيب سائق إثر انقلاب مقطورة نتيجة انفصالها عن السيارة النقل على طريق الصينية بقرية الهوارية، بحي ثان العامرية، غرب الإسكندرية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثاني العامرية، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد وقوع حادث انقلاب مقطورة نتيجة انفصالها عن السيارة النقل بصينية الهوارية.

أكد رئيس الحي، لـ«الوطن»، أن الحادث وقع دون وقوع تلفيات بالمال العام وإصابة السائق والذي تم نقله للمستشفى بسيارة الإسعاف، وذلك في وجود الأجهزة التنفيذية بالحي.

تم رفع المقطورة بواسطة اللودر أعلى السيارة النقل وإزاحتها عن الطريق وتسهيل الحركة المرورية، وتم رفع الرتش ونظافة الطريق وإعادة الشيء لأصله.

حوادث طرق في الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية خلال اليومين الماضيين حوادث طرق عدة كان النصيب الأكبر فيها لطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، الذي شهد حادث تصادم أتوبيس خاص وسيارة نقل ثقيل، ترتب عليه وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة العامرية، تحت تصرف النيابة.

وعقب ذلك بيوم أصيب قائد سيارة ملاكي إثر سقوط صخرة كبيرة من سيارة نقل على سيارة ملاكي، أثناء سيرها على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، في نطاق حي وسط الإسكندرية، أمام شرطة المسطحات المائية، مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية وحدوث تلفيات بسيطة للسيارة.