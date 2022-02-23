إصابة سائق نتيجة سقوط صخرة على سيارته بـ«صحراوي إسكندرية»

اصيب قائد سيارة ملاكي إثر سقوط صخرة كبيرة من سيارة نقل على سيارة ملاكي، أثناء سيرها على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، في نطاق حي وسط الإسكندرية، أمام شرطة المسطحات المائية، مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية وحدوث تلفيات بسيطة للسيارة.

إخطار حي وسط الإسكندرية بالحادث

تلقت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إخطاراً من غرفة عمليات الحي، يفيد بسقوط صخرة كبيرة من أعلى سيارة نقل، ووجود مصاب، أمام شرطة المسطحات المائية، على الطريق الصحراوي بنطاق حي وسط.

تم توجيه المهندس النوبتجي فوراً لمعاينة البلاغ، لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين سقوط صخرة كبيرة الحجم، اصطدمت بها سيارة ملاكي، أثناء سيرها على الطريق، مما تسبب في إصابة سائق السيارة الملاكي، بإصابات طفيفة، وتم إبلاغ الحماية المدنية في الحال.

إعادة تسيير الحركة المرورية

كما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من شرطة النجدة، بالحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، برفقة رجال المرور والحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبدأت عملية رفع الصخرة من نهر الطريق ورفع السيارة الملاكي، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

حوادث الطريق الصحراوي

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، قبل عدة أيام، حادث تصادم أتوبيس خاص وسيارة نقل ثقيل، ترتب عليه وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة العامرية، تحت تصرف النيابة.