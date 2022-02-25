للمصريين في أوكرانيا.. 6 نقاط للخروج الآمن وتواصلوا مع السفارة

سعت الحكومة المصرية عبر وزارتي الخارجية والهجرة، إلى تقديم المساعدات اللازمة للمصريين المتواجدين في أوكرانيا، حفاظا على حياتهم، بعد بدء روسيا فجر أمس، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، استهدفت مناطق عدة بينها العاصمة كييف.

ويتواجد عدد كبير من الطلاب المصريين في أوكرانيا، فضلا عن غيرهم من أبناء الجالية المصرية، ويؤكد رئيس الجالية المصرية علي فاروق، أن الوضع على ما يرام، وأنه سيتم إجلاء المصريين.

4 نقاط حدودية في رومانيا أمام المصريين بأوكرانيا

كشف بيان للسفارة المصرية في رومانيا والممثلة لدى دولة مولدوفا، أنه تم تحديد 4 نقاط حدودية لدخول القادمين من أوكرانيا.

وطالبت السفارة المصرية في كييف، المواطنين المصريين بتقديم بياناتهم إلى السفارة، والمعلومات عن أماكن وجودهم، لتسهيل عملية انتقالهم وإخراجهم من أوكرانيا، مطالبة إياهم بالتوجه إلى النقاط المحددة سلفا متى استطاعوا القيام بذلك.

وأكدت السفارة في بوخارست عاصمة رومانيا، أنها ستنظم معسكرات لاستقبال القادمين من أوكرانيا، حيث يتاح للمصريين إمكانية التجمع عند هذه النقاط.

نقطتان لتجميع المصريين عند حدود مولدوفا

أوضحت السفارة المصرية في رومانيا، أنه تم تحديد نقطتين لدخول المصريين القادمين من أوكرانيا إلى دولة مولدوفا، على أن يتم استضافة الذين ليس لديهم تأشيرة دخول إلى رومانيا أو مولدوفا في مراكز تجمع مؤقتة، توفر لهم الحماية عبرها.

نقطتان داخل أوكرنيا: ابقوا في منازلكم والمخابئ

ناشدت سفارة مصر في أوكرانيا المصريين المتواجدين في العاصمة كييف، بالبقاء داخل المنازل أو التواجد داخل الملاجئ، وعدم محاولة مغادرة العاصمة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وطلبت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين في مناطق شرق أوكرانيا بالبقاء في أمكانهم، إلى حين التفاوض لتوفير ممر آمن لهم.