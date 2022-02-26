حظك اليوم برج الدلو السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

التسامح والعطاء أبرز ما يميز مولودة برج الدلو فالبعض لا يفهمون كيف لهذا الشخص يعطي وهو في حالة خصام ولكنه اعتاد المنح حتى وإن لم يكن على وفاق، كما أنها مبدعة ومبتكرة، ولديها شخصية استقلالية لا تحب الاعتماد على غيرها في مختلف الأمور، ولا يمكن لأي شخص التحكم بها، وزعم ذلك يعيبها أنها شخصية مترددة ودائما ما يزعج هذا من يعرفها.

وترصد «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعملي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو الصعيد المهني

تعرف كيف تفرض إرادتك وسيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!.

حظك اليوم برج الدلو الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

عيوب برج الدلو

التسرع والإحباط المتكرر أبرز عيوب مولودة برج الدلو، كما أنها تتسم بالغموض الغموض فعادةً ما يتفاجأ الناس من أفعالهم وذلك لأنّ الصورة التي يظهرونها تختلف عن الموجودة في داخلهم، وأخيرا يعرف عن تلك السيدة بأنها متناقضة ودائمة التغيير بشكل كبير، فهي دائماً ما تتعمد إلى تغيير نمط حياتها كلّه، وهذا قد يؤدّي بها إلى أن يراها البعض شخصية عجيبة من نوعها، ويذكر أنه ليس بالضرورة أن تنطبق هذه الصفات على جميع أشخاص هذا البرج.