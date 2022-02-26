إعادة بين «الغزاوي» و«هارون» على مقعد نقيب مهندسي سوهاج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية في محافظة سوهاج، تقدم كل من مصطفى عادل، شعبة التعدين، وفتحي عبد البديع سلطان، وعادل موسى شعبة المكانيكا، وفريال محمد خضيري، شعبة الكهرباء، وعلا صلاح، ومينا عزت فخري، شعبة المدني، وأمل عبد الحميد، شعبة العمارة.

وأشارت اللجنة إلى إجراء جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بين المهندس حسام الزغاوى، والمهندس أيمن محمد هارون، إذ حصل «الزغاوي» على 696 صوتا بنسبة 41% من جملة الأصوات، فيما حصل «هارون» على 358 صوتا بنسبة 21%.

وأغلقت نقابة المهندسين في محافظة سوهاج، الأبواب لمنع دخول أي ناخب بعد الساعة السابعة مساء، مع عدم إغلاق الصناديق حتى انتهاء جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم داخل النقابة.

مفاجآت كبيرة

وقال المهندس محمد علي، يقيم بمركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، مهندس مدني، إن إقبال المهندسين على الانتخابات ارتفع بشكل كبير، ولم يحدث له مثيل من قبل، متوقعا أن تشهد الانتخابات مفاجآت تتمثل في نجاح وجوه جديدة.

وأضاف علي خليفة، يقيم بمركز طهطا، شمال سوهاج، شعبة عمارة، أن الانتخابات أجريت في جو ميسر ودون عوائق.

وأكد «عبد الله خالد»، شعبة ميكانيكا، أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أصبحو يتمسكون بحقهم الدستوري في المشاركة للإدلاء بأصواتهم.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، لمن مضى على انتخابهم 4 أعوام.

وأقيمت الانتخابات بمقر النقابة بمدينة ناصر، في سوهاج حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 11 ألفا و600 مهندس، لهم حق التصويت.

منافسة بين 43 مهندسا

ويتنافس 43 مهندسًا على 7 مقاعد، في 6 لجان، وعلى مقعد نقيب مهندسي سوهاج، تنافس 5 مرشحين، هم حسام الدين سعد عبدالهادى، وشهرته حسام الزغاوى، وحشمت ذكري، وشهرته حشمت ذكرى دميان، ومحمد على جاب الله، وشهرته محمد غازى، ونشأت محمد إسماعيل حسين وشهرته نشأت محمد إسماعيل،

وجاري فرز الصناديق بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نفس اللجان بعدما تم إغلاق باب التصويت.