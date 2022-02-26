إعادة بين كامل وعوض على مقعد نقيب مهندسي دمياط

أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية في دمياط، نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وبلغ إجمالي عدد الحضور 1865 عضوا من إجمالي 6 آلاف مهندس من لهم حق التصويت في الانتخابات.

بدء فرز أصوات النقابة العامة

وبدأت اللجنة في فرز أصوات النقابة العامة للمهندسين، وأجّلت إعلان نتيجة انتخابات النقابة الفرعية في دمياط إلى ما بعد انتهاء أعمال الفرز.

إعادة بين كامل وعوض على منصب النقيب

وأسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين في دمياط عن إعادة بين المهندس شريف كامل، 741 صوتًا، والمهندس عوض محمد عوض، حيث حصل على 539 صوتًا.

وجاء على مقاعد شعبة «المدني» تنافس 20 مرشحا للفوز بـ3 مقاعد، ونجح من إبراهيم القط عضو المجلس المنتهي ولايته، ومحمد موافي، وآيه أبو العز، فيما فاز بمقعد شعبة الكهرباء الذي تنافس عليه 11 مرشحا كلا من أحمد غانم، وأسعد شاكر.

وتنافس على مقاعد شعبة الميكانكا عدد 6 مرشحين للفوز بمقعد، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز طارق رمضان، وفاز إياد الشيحة بمقعد آخر تنافس عليه 7 مرشحين.

إقبال كثيف على الانتخابات

وأجريت انتخابات نقابة المهندسين بدمياط بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وشهدت مقر لجان انتخابات توافد عدد كبير من المهندسين لاختيار الممثلين عنهم، حيث بدأت عملية التصويت بداية من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتنافس على مقعد نقيب المهندسين في دمياط شريف كامل، يوسف العاصي، ومحمد خشبة، كامل السعداوي، وعوض محمد عوض، رضا داود، على عبداللطيف، بينما يتنافس 40 مرشحًا على مقعد العضوية مقسمين إلى 4 شعب وهي شعبة هندسة مدنية 20 مرشحا، وشعبة هندسة كهرباء 11 مرشحا، وشعبة هندسة ميكانيكا 6 مرشحين ، وشعبة ( كيمياء ونووية - غزل ونسيج - تعدين وبترول) 7 مرشحين.

وتنافست 5 قوائم، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط، وهي «نقابة تجمعنا، نقابة في ضهرنا، المهندس أولا، معا نرتقي..».