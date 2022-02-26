موسكو: مشروع القرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن لم يكن متوازنا

قدم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، شكره لمن لم يؤيد مشروع القرار بشأن أوكرانيا، وقال إن مشروع القرار بشأن أوكرانيا لم يكن متوازنا، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكد نيبينزيا أنّ بلاده، صوتت ضد مشروع القرار حول العملية الروسية في أوكرانيا نظرًا لطابعه المعادي لروسيا، مضيفًا أنّ السلطة في كييف شنت حربا على المواطنين شرقي أوكرانيا، وأن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا جرائم بحق الأبرياء، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كندا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين روس بينهم بوتين

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف.

وقال ترودو، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده ستفرض عقوبات ضد بوتين وزملائه الذين خططوا لهذه الحرب البربرية، مشيرا إلى أن «أوتاوا» تؤيد فصل روسيا عن نظام «سويفت» للتعاملات المصرفية.

وأضاف المسؤول الكندي، أن بلاده ستفرض عقوبات على بيلاروس أيضا، متهما إياها بدعم العملية الروسية في أوكرانيا.