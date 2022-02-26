عاجل.. عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية يعلن تدمير 22 دبابة روسية

أعلن عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، تدمير 22 دبابة روسية، فيما سمع دوي إطلاق نار في ميدان الاستقلال وسط العاصمة الأوكرانية «كييف».

وكان النشيد الوطني الأوكراني عزف بعد صد هجوم على أحد الشوارع الرئيسية في «كييف».

واشنطن: الأوضاع في «كييف» قد تتدهور دون سابق إنذار

وقالت السفارة الأمريكية في كييف، إنّه على مواطنيها الحذّر والبقاء قرب الملاجئ، مشيرة إلى أنّ الأوضاع في كييف قد تتدهور دون سابق إنذار.

وأضافت السفارة الأمريكية، أنّ الوضع في كييف على درجة كبيرة من الخطورة، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بحث مع نظيرته الأسترالية ماريس باين، الجهود المشتركة لمحاسبة روسيا على العملية العسكرية غير المبررة.

وكان مسؤولون أمريكيون، أعلنوا في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي يسعي لإنشاء قناة اتصال مع نظيره الروسي لتبادل الإخطارات بشأن العمليات الجوية المحتملة في أوكرانيا خاصة مع وجود الجيشين على مسافة قريبة، حيث تواجد قوات أمريكية في بولندا، بينما تتقدم القوات الروسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو أيفانوفيج كوليبا، إنه بحث مع نظيرته البلجيكية صوفي ويلميس، سبل دعم بروكسل لـ«كييف».

السفارة الصينية تفعل خطة إجلاء رعاياها من أوكرانيا

من جانبها، أوضحت السفارة الصينية في كييف، إن بكين ستبدأ إجلاء رعاياها مع توفر الظروف الأمنية للرحلات الجوية، مشيرة إلى تفعيل خطة إجلاء رعاياها من أوكرانيا.