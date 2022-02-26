«زيلينسكي» يقود جهود الدفاع عن العاصمة «كييف» بنفسه

قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يقود شخصيا جهود الدفاع عن العاصمة «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرفض عرضا أمريكيا لمغادرة كييف.

واستؤنف قصف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أزمة غذاء وتهافت على مخازن الطعام في «خاركيف»، موضحة أن المدينة شبه مهجورة بسبب الأعمال العسكرية، وفقا لما ذكرته قنلة «العربية» الإخبارية.

سقوط صواريخ في مدينة خاركيف

ولجأ سكان مدينة خاركيف الأوكرانية، إلى الملاجئ بعد تجدد القصف. وكانت صواريخ سقطتت في وقت سابق في مدينة خاركيف.

وأشارت «العربية»، إلى مطالبة سكان كييف بملازمة بيوتهم وتجنب النوافذ بسبب القصف، فيما انخفضت وتيرة تدفق اللاجئين إلى «روستوف» الروسية.

كما لفتت قناة «العربية» عن شهود عيان، إلى أعمال سلب في كييف.

مندوب الصين الدائم لدى «الأمم المتحدة»: المخاوف الأمنية الروسية مشروعة

وكان المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، حث زميلته الأمريكية، ليندا توماس جرينفيلد، على عدم التنظير حول أخلاقية غزو الدول الأخرى، فيما قال مندوب الصين الدائم لدى المنظمة «تشانج جون»، إن المخاوف الأمنية الروسية، عقلانية ومشروعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في وقت سابق، تقييد وصول حكومة روسيا والبنك المركزي وعدد من البنوك الروسية الأخرى إلى سوق رأس المال الأوروبي، ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد القرار والذي جاء فيه، أن القرار يحظر على تلك المؤسسات، التي تضم أيضا «ألفا بنك» وبنك «أوتكريتي» وبنك «روسيا» و«برومسفياز بنك»، إيداع أو بيع أو شراء الأوراق المالية وغيرها من أدوات الائتمان الصادرة بعد 12 أبريل المقبل أو استخدامها بأي شكل من الأشكال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما فرصت القرار قيود مماثلة على أي مؤسسة مالية كبيرة تمتلك الدولة الروسية أكثر من 50% منها أو تلعب دورا مهما في دعم روسيا أو حكومتها أو البنك المركزي، فيما حظر الاتحاد الأوروبي التمويل الحكومي للتجارة مع روسيا أو الاستثمار في روسيا، مع عدد من الاستثناءات التي تخص الاستثمارات في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقطاع الزراعة.