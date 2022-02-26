الرئيس الأوكراني: الحق إلى جانب بلادنا وسننتصر

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحق إلى جانب بلاده وسوف تنتصر، موضحا أن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن الدولي يظهر حجم الدعم لـ كييف.

كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال في وقت سابق، إنّ موسكو لا تخوض حربًا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة «دونباس» وتطهير أوكرانيا من النازيين، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار نيبينزيا، خلال جلسة لـ مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى أنّ روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظرًا لطابعه المعادي لـ«موسكو»، مضيفًا أنّ مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014، والجرائم التي ارتكبوها والدعم الغربي لهم.

نيبينزيا: الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية

وأضاف مندوب موسكو الدائم لدى مجلس الأمن، أنّ الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية، مؤكدًا أنّ القوات الروسية ستنجز مهامها في أوكرانيا قريبا.

ونفى نيبينزيا، قصف الجيش الروسي المدن الأوكرانية، مشيرًا إلى أنّ عددًا كبيرًا من التقارير الإعلامية المضللة، كما نفى المندوب الروسي صحة المعلومات عن قصف روضة للأطفال في أوكرانيا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.

وتابع نيبينزيا بأن القوميين المتطرفين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، مشيرًا إلى أنّ القوات الأوكرانية تنشر راجمات الصواريخ في المناطق السكنية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نيبينزيا: مقتل 4 مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية على «دونباس»

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، إلى مقتل 4 مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية على منطقة «دونباس».

من جانبها، قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن البيت الأبيض طلب من الكونجرس مليارات الدولارات للمساعدة في حل أزمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئاسة الأمريكية طلبت من الكونجرس 6.4 مليار دولار للمساعدة في حل الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أعلنت في وقت سابق، أن كييف طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية، موضحة أنّ الصندوق يدرس جميع الخيارات؛ لمنح كييف دعمًا ماليًا إضافيًا، بما في ذلك حزمة مساعدات قيمتها 2.2 مليار دولار، كان مقررا الإفراج عنها.