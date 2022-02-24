مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار في أسيوط

لقي شاب مصرعه، دهسًا إثر سقوطه تحت عجلات قطار السكة حديد، في قرية دمنهور ببني شقير مركز ومدينة منفلوط في محافظة أسيوط.

سقوط شاب تحت عجلات القطار

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط مساعد وزير الداخلية، إخطارا ببلاغ من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ من شرطة سكة حديد منفلوط، بمصرع الشاب «أمير نبيل صالح جرجس»؛ إثر سقوطه من قطار كان يستقله بالقرب من مزلقان قرية بني شقير التابعة لمركز ومدينة منفلوط، جثة هامدة في الحال.

شهود عيان يروون الواقعة

وقال شهود عيان بسكة حديد منفلوط، إن الشاب كان يستقل قطار السكة الحديد في قرية دمنهور ببني شقير وسقط منه فجأة تحت عجلات القطار، جثة هامدة، قبل مزلقان بني شقير.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى

وعلى الفور حضرت قوة من رجال الشرطة والإسعاف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة منفلوط المركزي، وإبلاغ النيابة العامة للمعاينة، وعمل التحريات اللازم لبيان سبب سقوط الشاب، وهل توجد شبه جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالحادث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستخراج تصريح الدفن واستكمال تحقيقات النيابة العامة.