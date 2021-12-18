توجيه عاجل من «التعليم» للمديريات والإدارات بشأن تدريب المعلمين

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تجميع إنجازات التدريب من جميع الإدارات التعليمية على أن تكون كل مرحلة على حده، وإرسالها كملف إكسل شيت واحد باسم المدير؛ مقسم إلى صفحات كل مرحلة بصفحة مستقلة على البريد الإلكتروني engzateltadreb@gmail.com وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري.

الملف يشمل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الملف يشمل اسم مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الإعدادي ومرحلة التعليم الثانوي العام والفني، موضحة أنه يشمل أيضاً اسم البرنامج وعدد ما تم تدريبهم من المعلمين والقيادات والإداريين والتربويين ونوع البرنامج ومادة التخصص.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على أنه سيتم عقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء المقبل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة آخر مستجدات تدريب المعلمين على إستراتيجات التعلم الحديثة.