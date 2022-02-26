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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

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حماده الشوادفي
08:59 ص | السبت 26 فبراير 2022
ميناء شرم الشيخ البحري

ميناء شرم الشيخ البحري

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لمواني الأحمر، اليوم السبت، إن إدارة ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء قررت إعادة فتح الميناء أمام حركة السفر والوصول، واستئناف الحركة الملاحية.

إغلاق الميناء لسوء الطقس

وتابع رئيس الهيئة، في تصريح خاص، أن قرر فتح الميناء صباح اليوم السبت جاء بعد إغلاق ميناء شرم الشيخ دام أكثر من 24 ساعة، حيث تعرض الميناء صباح أمس إلى رياح شديدة تجاوزت 25 عقدة في الساعة، وارتفعت الأمواج إلى نحو 1.5 متر، ما مثل خطراً على حركة الملاحة بالميناء، لذا اُتخذ قرار الإغلاق.

متابعة أحوال الطقس

وأضاف رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أنه بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ البحري، مشيرا إلى أن الهيئة لديها غرفة عمليات لمتابعة الطقس بالمواني، ويجرى اتخاذ قرارات الغلق والفتح طبقا الأحوال الجوية.

وقال، إنه يجرى متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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