إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد إغلاق استمر 15 ساعة تقريبا، قررت هيئة الموانئ إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لـ«الوطن» إنه تقرر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، فى تمام الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن إدارة ميناء شرم الشيخ البحري قررت غلق الميناء أمام الحركة بسبب سوء الأحوال الجوية.

سرعة الرياح زادت على 30 عقدة

أضاف «عبد الرحيم» أن الأحوال الجوية في شرم الشيخ الآن زادت فيها شدة الرياح عن 30 عقدة في الساعة، وحالة البحر مضطربة جدا مما أدي إلي ارتفاع الأمواج إلى أكثر من متر ونصف، لذا تم اتخاذ قرار الإغلاق مؤقتا، لحين تحسن الأحوال الجوية، وإيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وتم إرسال تحذيرات إلى السقالات البحرية الموجودة في شرم الشيخ بعدم خروج اليخوت والمراكب للرحلات في الوقت الحالي، لارتفاع الأمواج وشدة الرياح، وقال إنه لابد من اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.