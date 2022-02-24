القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وصن داونز.. يمكن مشاهدتها مجانا داخل مصر

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية، تحديدا جماهير النادي الأهلي في مصر والوطن العربي ومختلف الجاليات في دول العالم، المباراة والمرتقبة بين المارد الأحمر وفريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردادت القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وصن دوانز

يبحث عشاق القلعة الحمراء، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة القاهرة الدولي، إذ من المقرر بثها، عبر قنوات beIN SPORTS، صاحبة حقوق البث الفضائى للبطولة فى شمال إفريقيا والدول العربية، لكن هناك أيضا قناة أرضية داخل مصر، يحق لها بث المبارة، خاصة أنها تقام على الأراضي المصرية.

تردد beIN SPORTS على نايل سات

- تردد القناة 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة beIN SPORTS على القمر يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة أرضية تنقل القناة مجانا.. اضبط الإريال

في إطار الحقوق الخاصة ببث البطولات المختلفة، تذيع قناة On Time Sports، على البث الأرضى الخاص بها، مباراة الأهلي وصن دونز الجنوب إفريقي، إذ أن مصر صاحبة حق البث الأرضى لأي مباراة إفريقية أو دولية تقام داخل مصر، حسب القوانين الدولية المنظمة للفيفا، فقط ليس على الراغبين في مشاهدة المباراة، سوى ضبط «الإريال».

يذكر أن النادي الأهلي، يتصدر المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلة سلبيا مع فريق الهلال السوداني الأسبوع الماضي، وتأجيل مباراتة الأولى مع فريق المريخ السوداني، بسبب انشغاله في ذلك الوقت بالمشاركة في كأس العالم للأندية، في حين يتصدر فريق صن داونز، المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة والتعادل في مثلها.