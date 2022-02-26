طقس سيئ يضرب البحيرة اليوم.. موجة صقيع وارتفاع أمواج البحر والصغرى 13

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، طقسا غائما جزئيا، مع حالة من الصقيع بشتى المدن والمراكز، وذلك وسط موجة من الطقس السيء التي شهدتها المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي حذرت خلاله من سقوط أمطار غزيرة على المحافظات الشمالية، ومن بينها البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس

وتشهد مدن ومراكز البحيرة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ووجه محافظ البحيرة هشام آمنة ىبرفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، مشددا على متابعة الأوضاع أولا بأول وسرعة تلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار والعمل على حلها.

كما شدد «آمنة» على عقد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، موجها بنشر معدات الشتاء داخل الشوارع والميادين والتي بلغ عددها 1260 معدة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا دافئا نهاراً، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً .

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية، وسجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة.

ووجه «آمنة» بتكثيف الحملات الرقابية على المعدات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.