القباج: 2.5 مليار جنيه تمويل للجمعيات الأهلية من خارج مصر فى 2021

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 34 ألف جمعية، سجلوا فى منظومة توفيق الأوضاع ، لافتة إلى أن هناك 11% ممن تقدموا لتوفيق الأوضاع مؤسسات ، وحوالى 8٪ اتحادات ، موضحة أن هناك 2 مليار ونصف المليار جنيه من خارج مصر، تبرعات لجمعيات أهلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 93 مؤسسة أجنبية في مصر، ونسبة كبيرة من الجمعيات التى سُجلت حديثا في الصعيد بنسبة 41 ، وهناك 16٪من محافظات القناة سجلوا فى منظومة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية للمشاركة المجتمعية، كما أن هناك نسبة كبيرة من التسجيل في الريف والتسجيل تم مده لعام آخر.

وأوضحت القباج في مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك 2700 جمعية جديدة، و40٪ من الجمعيات مختصة بملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللغة الحقوقية أصبحت موجودة بالمجتمع المدنى، وأكثر الموضوعات التى سجلت حتى الآن تعمل فى الحقوق الاقتصادية، ثم الأسرة والطفولة، وحقوق ذوى الاعاقة .

ولفتت إلى أن «التمويل الوارد سنة 2021 نحو 2 مليار ونصف المليار جنيه من خارج مصر، و50٪ من التمويل للصحة والمجتمع المدنى» .

القباج: الرئيس كلفنا بإحياء القيم المجتمعية

وتابعت وزيرة التضامن قائلة: «الرئيس كلفنا بإحياء القيم المجتمعية فى المجتمع المصرى من خلال برنامج وعى والقوى الناعمة فى المجتمع المصري، والتركيز على الحوار المجتمعي»، كما أن الرئيس وجه بالتركيز على برنامج وعى»، وأضافت: «الوعى يقود أمم، ونتمنى تنظيم الوعى وقياس أثره ويعكس نفسه على بيئة أقل فى الادمان والتعاطي وأقل فى الهجرة في الشرعية ، والوعى هو المحرك لكل المجتمعات».

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في اللقاء السنوي لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، ولقائها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية.