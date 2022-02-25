جرام الذهب يفقد 32 جنيها بداية تداولات اليوم الجمعة 25-2-2022

تراجعت أسعار الذهب، بداية التعاملات اليومية، اليوم الجمعة 25-2-2022، بقيمة 32 جنيها في السوق المحلية والعالمية، حيث فقدت الأوقية 53 دولارًا خلال يوم واحد فقط.

وانخفضت أسعار الذهب بمرور التداولات اليومية وفقدت الأوقية نحو 53 دولارا من قيمتها لتسجل 1913 دولارا للأوقية، بعد ارتفاعها إلى 1966 دولار للأوقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق بالغرف التجارية تراجع المعدن النفيس إلى امتصاص الأسواق لصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، وعدم تطور الأمور إلى حرب عالمية جديدة، وبالتالي حدّ ذلك من حالة الخوف، وفقدت شهية المستثمرين وبدأت الملاذات الاَمنة تفقد مكاسبها القوية مؤقتا، وتوقع مزيد من الصعود ليكون هو السمة الغالبة قبيل انتهاء تعاملات البورصات العالمية .

وبيّن أنّ حركة تداول الذهب بيعا وشراء تشهد هدوءا بالرغم من المكاسب التي حققها جرام المعدن النفيس أمس الخميس «38 جنيها»، وهناك ترقب لمزيد من الارتفاعات لجنى مزيد من المكاسب.

وتراجع سعر أوقية الذهب لتصل إلى 1913 دولارا للأوقية وهبط البلاديوم أكثر من 5% مع تعافي الأسهم بعد أن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب يوم الخميس الماضي عن عقوبات جديدة قاسية ضد روسيا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % إلى 1895.76 دولار وهبط البلاديوم 4.3 % إلى 2375.02 دولار وانخفض البلاتين 3.4 %إلى 1054.80 دولار بعد أن قفز إلى 1126.18 دولار، وتراجعت الفضة 1.7 % إلى 24.10 دولار.

سعر الذهب عالميا

وسجّلت الأوقية بداية تعاملات اليوم الجمعة 25-2-2022 سعر 1.913.75 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 61.52 دولار، وسجّل عيار 22 سعر56.40 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.83 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر46.14 دولار.

سعر الذهب محليًا

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25-2- 2022 ليباع عيار 24 بسعر 950 جنيهًا، وبيع عيار 21 الشعبي بسعر 831 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 712 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و648 جنيهًا