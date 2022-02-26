أحمد البدوي نقيبا للمهندسين بالمنيا

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا، والتي أجريت تحت إشراف قضائي كامل عن فوز الدكتور أحمد البدوي بمقعد النقيب.

كما فاز بعضوية المجلس في شعبة المدني المهندسون كاميليا عبدالعزيز ومنصور عبدالرسول محمد الحيني محمد، وفاز في شعبة العمارة أحمد الرويدي ومحمود صفوت، وفي شعبة الكهرباء فاز أحمد خفاجي وفي شعبة الكيمياء فازت المهندسة إيمان رشدي.

وشهدت إنتخابات مجلس إدارة النقابة إقبالا كبيرا من جانب أعضاء الجمعية العمومية مع الإلتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

7 مرشحين على مقعد النقيب بالمحافظة

وتنافس 45 مرشحا على 8 مقاعد، بينهم 7 مرشحين على مقعد النقيب بالمحافظة، و19 مرشحا على 3 مقاعد بالشعبة المدنية، و9 على مقعدين بشعبة العمارة، و6 مرشحين على مقعد شعبة الكهرباء، و4 مرشحين على مقعد شعبة الكيمياء، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 13 ألفا و 500 مهندس.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس محمد إسماعيل، رئيس اللجنة، قد أعلنت عن انتهاء استعداداتها لإجراء الانتخابات.

تكريم 100 مهندس

وأصدرت نقابة المهندسين بيانا في وقت سابق أكدت فيه قيام نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، تكريم ما يقرب من مائة مهندس وأسرهم، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، حيث شمل التكريم الخريجين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه.

ووجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين المصرية، أمس الجمعة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.