شركات التأمين ترفع تكلفة غطاء سفن البضائع عالميا بسبب الحرب الروسية

رفعت شركات التأمين تكلفة توفير غطاء للسفن التجارية عبر البحر الأسود، مما زاد من معدلات نقل البضائع عبر المنطقة للسفن التي لا تزال على استعداد للإبحار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويدفع مالكو السفن تغطية تأمينية سنوية ضد مخاطر الحرب بالإضافة إلى قسط «خرق» إضافي عند دخولهم مناطق عالية الخطورة، ويتم احتساب هذه الأقساط المنفصلة وفقًا لقيمة السفينة لمدة سبعة أيام.

شركات التأمين

ونقلت شركات التأمين على السفن معدل قسط التأمين الإضافي لمدة سبعة أيام في أي مكان بين 1% و2% وما يصل إلى 5% من تكاليف التأمين، من 0.025% يوم الاثنين قبل بدء الغزو الروسي، وفقًا لمعدلات إرشادية من مصادر التأمين البحري.

وبحسب رويترز، ربما يعني هذا تكاليف إضافية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لرحلة سفينة اعتمادًا على الوجهة، وقال أحد مصادر التأمين لـ رويترز: «بالنظر إلى الهجوم الروسي براً وبحراً وجواً ، فلن يكون من المستغرب أن تحجم بعض شركات التأمين (عن توفير غطاء)».

وتعرضت ناقلة كيماويات ترفع علم مولدوفا بصاروخ يوم الجمعة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني، مما أدى إلى إصابة طاقمها بجروح خطيرة.

وتعرضت سفينة تركية مملوكة لأتراك، يوم الخميس، لانفجار قنبلة قبالة أوديسا دون وقوع إصابات وأبحرت السفينة بأمان في المياه الرومانية.

وناشدت أوكرانيا تركيا منع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيق الدردنيل والبوسفور المؤديين إلى البحر الأسود.

شركات الشحن

وقفزت أسعار الشحن بعد أن علقت شركات الشحن بما في ذلك أكبر خطوط الحاويات في العالم إم إس سي وميرسك والعديد من مالكي ناقلات النفط الإبحار عبر المنطقة، بحسب رويترز.

وقالت مصادر ملاحية، إن متوسط ​​أرباح ناقلات أفراماكس الأصغر التي يتم تداولها في البحر الأسود قفز إلى أكثر من 100 ألف دولار اليوم الخميس من 8 آلاف دولار في يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضاف سوق التأمين البحرية في لندن، المياه الأوكرانية والروسية حول البحر الأسود وبحر آزوف إلى قائمة المناطق التي تعتبر عالية الخطورة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى الامتناع عن إرسال سفن إلى المنطقة.