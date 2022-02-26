وزير الرياضة يشهد منافسات الأولمبيادالحدودية وملتقى للتوظيف بأسوان «صور»

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم السبت، المنافسات القائمة بجامعة أسوان ضمن ختام النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية التى تنفذها الوزارة فى الفترة من 25 فبراير حتى 1 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

صبحي يشيد بدور الشباب المشارك في الفعاليات

تتضمن المنافسات النهائية بـ أولمبياد المحافظات الحدودية التى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، المنافسة فى "كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج، التجديف كياك"، بمشاركة أبناء المحافظات الحدودية من «شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، مطروح، البحر الأحمر، أسوان»، إضافة إلى منافسات الملاحة البحرية بتنظيم الادارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة ، وانشطة الاتحاد الرياضى للجامعات ، واتحاد الثقافة الرياضية، واتحاد الرياضة للجميع، والاتحاد الرياضى المدرسى، والاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة، واتحاد الالعاب الاليكترونية، والاتحاد الرياضى للشركات، والاتحاد الرياضى للقراءة للجميع، واتحاد مراكز شباب مصر، والاتحاد المصرى للحمام الزاجل، واتحاد الثقافة الرياضية، واتحاد الكشافة والمرشدات .

فرص عمل للشباب في شركات القطاع الخاص

وثمّن وزير الرياضة على المستوى الرياضى المتميز للشباب والفتيات المشاركين فى ختام منافسات الأولمبياد الحدودية، وتقديم أداء رياضى مميز يُبشر بمواهب واعدة مستقبلاً، لافتاً إلى توسع الوزارة فى تنفيذ المشروعات والخدمات لأبناء المحافظات الحدودية فى الفترة المقبلة.

وتفقد الدكتور أشرف صبحى برفقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ملتقى التوظيف الذى أقامته الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب داخل جامعة أسوان فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للشباب لتنمية مهاراتهم، وكذا توفير فرص عمل لهم من خلال شركات القطاع الخاص.

وشهد الوزير كذلك البرنامج التدريبي الخاص بالتعليم المدنى تحت مسمى «برنامج التعليم المدنى للنشء والشباب»، والمُنفذ من قبل الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى على هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، بمشاركة أبناء تلك المحافظات.