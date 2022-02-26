موسيماني للاعبي الأهلي: «صن داونز» الحالي أقوى وأخطر مما كان عليه

حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لاعبيه من خطورة فريق صن داونز قبل موقعة الفريقين التي تُقام في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، ويديرها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد ويحضرها 5 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية ووزارة الصحة.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنَّ موسيماني حذر لاعبيه من قوة فريق صن داونز خلال الموسم الحالي، وأنه أخطر بكثير من السنوات الماضية.

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