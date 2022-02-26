الأرصاد تكشف موعد عودة الأمطار: خفيفة وعلى فترات متقطعة مع بداية مارس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد عودة الأمطار مرة أخرى على البلاد، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان 1 و2 مارس المقبل، إذ تسقط أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

وأوضحت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار كذلك الخميس 3 مارس على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما وتشهد تلك الفترة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، أما الخميس فيكون النشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أنَّه من المتوقع أن تعود الشبورة المائية بداية من يوم الجمعة 4 مارس 2022 من الساعة 4 فجرًا وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 27 فبراير، جاءت العظمى على القاهرة الكبرى 20 والصغرى 10، الوجه البحري العظمى 20 والصغرى 10، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 19 والصغرى 10، وجنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15، وشمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 08، وجنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 12.

بينما سجلت درجات الحرارة الاثنين المقبل 28 فبراير، ما يلي: القاهرة الكبرى العظمى 21 والصغرى 11، الوجه البحري العظمى 21 والصغرى 11، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 09، وأخيرًا جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 12.