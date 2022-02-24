الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على القاهرة والسواحل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس، بداية من صباح السبت المقبل، إذ تعود الشبورة المائية على معظم الطرق في القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وذلك بعد مرور فترة التقلبات الجوية التي بدأت من يوم الأربعاء الماضي.

طقس الجمعة 25 فبراير

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة التقلبات الجوية، غدا الجمعة، إذ يسود طقس بارد خلال ساعات النهار على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، والقاهرة الكبري، ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

مع استمرار سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية وشمال محافظات الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، كما تصل الأمطار إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ومنطقة قناة السويس، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية.

طقس السبت 26 فبراير

كما يسود طقس معتدل نهارا، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يبدأ الاستقرار في الأحوال الجوية طوال الأسبوع، مع استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، ونشاط الرياح الشمالية الغربية، ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الأحد 27 فبراير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، ومحافظات الوجه البحري، في حين سيكون مائلا للبرودة على السواحل الشرقية للبلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، ودافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع جانب استمرار ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية بصورة متقطعة على معظم أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي23، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.