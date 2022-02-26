الأرصاد تعلن بدء استقرار الطقس وتحذر من ظاهرة صباحية.. بيان بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم السبت، بداية استقرار الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، بعد أيام من الطقس الشتوي، الذي شهدته معظم المحافظات ومدن السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري، وما صاحبه من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، امتدت خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نشاط رياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ما زاد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط.

حالة الطقس السبت

أوضحت الأرصاد، في بيان رسمي، أنه من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية على كل الأنحاء السبت، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، مائل للدفء على جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العليا في كل من القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد 19 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد فيسجل 22 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه ستبقى ظاهرة الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

كشفت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهوري، التي جاءت كالتالي:

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 12

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 17- 10

سيوة 20- 08

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 11

الزقازيق 20- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 20- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 20- 12

نخل 21-04

نويبع 22-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 03

الطور 21-11

شرم الشيخ 21-13

الغردقة 22- 14

مرسى علم 22- 13

الفيوم 19- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 20- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 22- 09

أسوان 22- 10

إدفو 23-11

أبو سمبل 23-11

الوادي الجديد 23- 06

شلاتين 25- 12

أبو رماد 23- 13

حلايب 23- 13

رأس حدربة 25- 14