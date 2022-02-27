الصحة تطلق قوافل طبية في 8 محافظات حتى نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق مجموعة من القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في بعض المحافظات تستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري في التخصصات الطبية المختلفة، وحددت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها التخصصات الطبية المقرر أن تطلقها خلال القوافل الطبية، وشملت «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل».

القوافل الطبية ضمن مباردة رئيس الجمهورية

وأكدت الوزارة في تقريرها أن القوافل الطبية تشمل عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية فور الكشف، علاوة على تحويل كل الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة، مشيرة الى إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أماكن القواف الطبية وجاءت على النحو التالي:

- نجع غنيم مركز بندر الأقصر بمحافظة الأقصر

-عرب العيايدة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية

- الأطاولة مركز الفتح بمحافظة أسيوط

- الراهب مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

- أبو عيطة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ

- الشيخ مكرم محافظة سوهاج

- المنيرة مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

- عبد ربه مركز إطسا بمحافظة الفيوم

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة المشاركة في القوافل الطبية للاستفادة من الخدمات الطبية، لافتة إلى أهمية المشاركة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، مناشدة المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال كافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.