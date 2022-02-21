تزداد عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2022، أونلاين، توفيرا للوقت والمجهود، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وتتيح الشركة القابضة للطاقة المتجددة تحصيلها إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة أو انتظار المحصل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2022، وفق المعلن من الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2022

ويمكن الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر فبراير 2022 من خلال اتباع بعض الخطوات الآتية:

- فتح الموقع الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واختيار خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- سيطلب منك بعدها اختيار شركة التوزيع التابع لها محل السكن من الشركات، وستجدة مكتوب أعلي يمين فاتورة الكهرباء.

- سيكون عليك إدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، ويتواجد على فاتورة الكهرباء.

- وأخيرًا الضغط على إظهار الفاتورة، وستظهر أمامك آخر فاتورة كهرباء وآخر فاتورتين ويمكن استعراض حالة الدفع من عدمه.

طرق سداد قيمة فاتورة الكهرباء

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة، إمكانية تحصيل قيمة الفاتورة أونلاين، من خلال اختيار طريقة الدفع ببطاقة الائتمان، وبعد إدخال رقم بطاقة الائتمان، والبيانات المطلوبة، سيتم خصم المبلغ.

ويمكن تسديد الفاتورة من خلال شركات التحصيل التي توافر منذ بيع في كافة الأحياء والمناطق والمحافظات، فضلا عن وجود 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.