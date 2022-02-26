أسعار شرائح الكهرباء 2022.. تُطبق من أول يوليو المقبل

يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسعار شرائح الكهرباء 2022، والتي من المنتظر تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، وفقاً لخطة شرائح الكهرباء التي أعلن عنها ونشرها سابقاً جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تستمر حتى عام 2015، ولم يتم صدور قرار رسمي بتطبيقها حتى الآن.

لذا تستعرض «الوطن» كل تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء 2022.

بالتفاصيل أسعار شرائح الكهرباء 2022

1 - الاستهلاك من «صفر» إلى «50 كيلو وات»: 58 قرشا/ ك.و.س

2 - الاستهلاك من «51» إلى «100 كيلو وات»: 68 قرشا / ك.و.س

3 - الاستهلاك من «صفر» حتى «200 كيلو وات»: 83 قرشا / ك.و.س

4 - الاستهلاك من «201» إلى «350 كيلو وات»: 111 قرشا/ ك.و.س

5 - الاستهلاك من «351» إلى «650 كيلو وات»: 131 قرشا/ ك.و.س

6 - الاستهلاك من «صفر» إلى «أقل من 1000 كيلو وات»: 136 قرشًا/ ك.و.س

7 - الاستهلاك من «صفر» إلى «أكثر من 1000 كيلو وات»: 145 قرشا/ ك.و.س

وفي سياق آخر، كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد كشف مؤخراً في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الحالات التي يجب معها إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهي الآتية:

1 - في حالة إذا تم القيام بهدم العقار.

2 - في حالة إذا كان هناك ضعف أو تذبذب في التيار الكهربائي.

3 - في حالة إذا كان هناك عطل أو ماس في العداد.

4 - إذا تم تغيير نوع النشاط سواء من منزلي إلى تجاري أو العكس.

5 - في حالة تم زيادة الأحمال في الوحدة الخاصة بالمشترك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على حرصه في توعية كل مستهلكي مرفق الكهرباء بجميع القواعد التي تنظم كل من حقوق وواجبات المشتركين.