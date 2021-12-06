خطوة بخطوة.. طرق حساب قيمة استهلاك شرائح فاتورة كهرباء ديسمبر
خدمة العملاء من جنيه إلى 40 جنيها
كتب:
سلامة عامر
06:44 ص | الإثنين 06 ديسمبر 2021
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
يبحث 28 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية عن الطرق والآليات والخطوات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعه بالمحافظات، لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر، بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة.
خطوات حساب شرائح فاتورة كهرباء عن شهر ديسمبر
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المشتركون من أصحاب العدادات التقليدية، لاحتساب قيمة استهلاكهم للقطاع المنزلي عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال اتباع الآتي:
- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها
مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه
- 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه
- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه
150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها
- 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات
- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
50 × 1.06 = 53 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
100 × 1.06 = 106 جنيهًات
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
50 × 1.28 = 64 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
- 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
100 × 1.28 = 128 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
- 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
150 × 1.28 = 192 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
- 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها
077×200= 154 جنيها
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
250 × 1.28 = 320 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
- 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها
077× 200= 154 جنيها
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
300 × 1.28 = 384 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
- 700 كيلووات ساعة = 921 جنيها
700 × 1.28 = 896 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيها
800 × 1.28 = 1024 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيها
900 × 1.28 = 1152 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات
1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها
1100 × 1.45 = 1595 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها
2000 × 1.45 = 2900 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها