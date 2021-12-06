خطوة بخطوة.. طرق حساب قيمة استهلاك شرائح فاتورة كهرباء ديسمبر

يبحث 28 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية عن الطرق والآليات والخطوات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعه بالمحافظات، لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر، بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة.

خطوات حساب شرائح فاتورة كهرباء عن شهر ديسمبر

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المشتركون من أصحاب العدادات التقليدية، لاحتساب قيمة استهلاكهم للقطاع المنزلي عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال اتباع الآتي:

- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏

‎‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه

‎‏- 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها ‏‎‏‏

50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎ ‎‎

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

‏- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

‏ 150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

‏ - 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

‏- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

‏ ‎‏- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

100 × 1.06 = 106 جنيهًات

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها‎‏

‎‏- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

150 × 1.06 = 159 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها‏

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

50 × 1.28 = 64 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

- 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‎150 × 1.06 = 159 جنيهًا

100 × 1.28 = 128 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏

- 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

150 × 1.28 = 192 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

‎‏ - 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها

077×200= 154 جنيها‎

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

250 × 1.28 = 320 جنيهًا‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

- 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها

077× 200= 154 جنيها

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

‏- 700 كيلووات ساعة = 921 جنيها

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيها

‎ ‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيها

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

‎‏- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها

‏‎1100 × 1.45 = 1595 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

‎‏ - 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000 × 1.45 = 2900 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها