«التعليم»: إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات بمدارس «30 يونيو» في 2022

كشف هشام جعفر، مدير إدارة مدارس 30 يونيو، عن مفاجآت بالجملة لجميع الطلاب الملتحقين وغير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، موضحا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على إعفاء جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأوائل في عام 2022 على مدار العام الدراسي 2021-2022 من المصروفات الدراسية الخاصة بالصف الأول الثانوي، للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأضاف «جعفر» لـ«الوطن»، أن القرار ينطبق على الـ10 الأوائل على مستوى المحافظة، موضحا أنه في حالة حصول أي طالب على مركز ضمن المراكز العشرة الأوائل وحصوله على شهادة إعدادية من أي مدرسة حكومية أو تجريبية تتاح له فرصة الالتحاق بالمرحلة الثانوية بمدارس 30 يونيو مجانا في الصف الأول الثانوي.

دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة الفرصة لتميزهم

وأوضح هشام جعفر، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة بالتنسيق مع مدارس 30 يونيو، على دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة الفرصة لتميزهم، مؤكدا على أن مدارس 30 يونيو تعمل على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب، وتعتمد على تأهيل الطالب بشكل جيد للمرحلة الجامعية.

وأكد مدير إدارة مدارس 30 يونيو، على أن الطلاب الـ10 الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية يتم إعفاؤهم من 50% من مصروفات الالتحاق بالصف الأول الثانوي، موضحا أن هذه القرارات تتيح الفرصة للطلاب لمزيد من التفوق والتميز، مشيرا إلى انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المدارس.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في مدارس 30 يونيو

ونوه مدير إدارة مدارس 30 يونيو، إلى أنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، فضلا عن إلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، تنفيذا لكافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، مؤكدا أن العملية التعليمية بمدارس 30 يونيو تسير بصورة منتظمة وتركز على تحقيق مخرجات التعلم في جميع المقررات الدراسية.