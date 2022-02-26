رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022.. «حل مشكلتك وأنت في البيت»

يحرص المواطنون على التعامل مع البنوك المختلفة للبحث عن أنسب الوسائل لاستثمار الأموال، ويبحث الكثيرون عن رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022، حتى يتمكنون من الاستفسار عن جميع الخدمات التي يحتاجون إليها، نظرًا لما يقدمه من خدمات متنوعة تناسب جميع الفئات مثل شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية الكبيرة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها المواطنين ويهتمون بها، نقدم من خلال التقرير التالي، رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022، والمميزات التي تقدمها للمواطنين، فقًا لما ذكره الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

رقم خدمة عملاء بنك مصر 2022

يوفر البنك لعملاءه رقم هاتف موحد ومختصر لخدمة العملاء وهو «19888»، على أن يكون تكلفة الاتصال بسعر المكالمة العادية، وعلى الراغب في الاستفسار عن شيئ الاتصال في مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع.

المميزات التي تقدمها خدمة العملاء

- الاستعلام عن كافه منتجات وخدمات بنك مصر من «بطاقات – شهادات – قروض – تحويلات».

- الاستعلام عن الرصيد و حركات الحسابات المختلفة.

- الاستعلام عن ( الحوالات الأسمية – حوالات مرسله على الحساب).

- يمكن للعملاء أن يقوموا بالاستعلام عن مواعيد وأماكن الفروع وأماكن آلات البنك الشخصي.

- كما يمكن لهم من خلال خدمة العملاء أن يتلقوا مقترحات العملاء والعمل على دراسة مدى إمكانية تطبيقها.

- تلقي شكاوى العملاء سواء من المنتجات أو الخدمات والرد عليها طبقا للمدة الزمنية المحددة مسبقا.

- تقدم خدمة العملاء فرصة إلغاء محاولات الرقم السري الخطأ لكافة أنواع البطاقات.

- ويمكن أيضا أن يقوم العملاء بإلغاء محاولات الرقم السري الخطأ لخدمة الإنترنت البنكي.

تنشيط البطاقات بأنواعها «الائتمانية - المرتبات- المدفوعة مقدماً» والمعدة للاستخدام بالخارج.