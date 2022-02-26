كابونجا ينجح في سحب 4 تريلات وزنها 100طن استعدادا لـ«مترو الأنفاق» 

نجح أشرف كابونجا، والملقب بـ«أقوى رجل في العالم»، في سحب 4 سيارات تريلا، زنة الواحدة منها أكثر من 20 طنا، وذلك خلال عمليات التدريب التي أجراها ظهر اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية.

ويستعد أشرف كابونجا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال سحب مترو الأنفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة وزارة النقل على مطلبه.

كابونجا: مترو الأنفاق يزيد عن 200 طن

وقال أشرف كابونجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عملية السحب اليوم السبت تأتي ضمن استعداداته لسحب مترو الأنفاق بوزن يزيد عن 200 طن تقريبا.

وتابع «نجحت في سحب 4 سيارات في مرات سابقة، لكن كانت السيارات فارغة، وهذه المرة السيارات ممتلئة بالكامل، ومحملة بالمواد الغذائية، وكان هذا هو التحدي الجديد».

وقال كابونجا، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم التنسيق لعملية سحب مترو الأنفاق في محافظة القاهرة، ضمن محاولاته لتسجيل رقم قياسي جديد.

كابونجا: سعيت 10 سنوات لدخول موسوعة جينيس

وسعى أشرف كابونجا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية على مدار 10 سنوات مضت، من خلال سحبه للعديد من السيارات وكسر الرقم الذي حققه مواطن هندي سحب سيارة زنة 13 طنا بأسنانه.

وتابع «سحبت سيارة زنتها 15 طنا بأسناني، وكسرت الرقم القياسي، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية وسأعمل على التسجيل بأرقام أخرى جديدة».

وقال كابونجا، إنه يستطيع تحقيق كل يوم رقم قياسي جديد حال السماح له من بعض الوزارات كالنقل والطيران، حيث يسعى لسحب القطارات والطائرات، مشيرا إلى أنه نجح في سحب قاطرة بحرية وزنها 18 طنا، إضافة إلى سحبه 4 سيارات وزن الواحدة 20 طنا دفعة واحدة.