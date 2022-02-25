رسميا.. الوزير يوافق لـ كابونجا على شد مترو الأنفاق بأسنانه خلال ساعات

أعلن المصارع أشرف كابونجا، الشهير بـ«الرجل الخارق»، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين في مصر والعالم العربي EWR، عن موافقة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسمياً على طلبه بشد مترو الأنفاق بحبل، في محاولة منه لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كابونجا: هشد مترو الأنفاق بحبل خلال ساعات

وكشف كابونجا، في تصريحات لـ«الوطن»، عن شد مترو الأنفاق بحبل خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحاً أنه يستعد بكل قوة لهذه المهمة الصعبة، لسحب المترو، لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكداً أنه سيقوم بشد مترو الأنفاق بعد انتهاء ساعات التشغيل اليومية.

كابونجا: هسحب مترو الأنفاق بأسناني بدون ركاب

وأشار كابونجا، إلى أنه سيشد مترو الأنفاق بحبل بدون وجود الركاب داخل عربات المترو، مؤكداً أنه في حال نجاحه في سحب المترو سيدخل موسوعة جينيس، منوها بأنّه لديه قدرات خارقة وقادر على سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه.

كابونجا: بستعد بكل قوة وتركيز لسحب المترو

وأوضح كابونجا، عن سر لقبه «كابونجا»، قائلا إنّ أحد أصدقائه أطلقه عليه خلال ممارسته كرة القدم في سن صغيرة، نظرًا لمهارته الشديدة في كرة القدم، والتي مارسها قبل اتجاهه لممارسة ألعاب القوى، لافتاً إلى أنه يستعد بكل قوة وتركيز لسحب مترو الأنفاق بأسنانه، ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

عبدالهادي: تمت الموافقة على سحب المترو من قبل كابونجا بأسنانه

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن أشرف كابونجا قدم طلبا رسميا إلى وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وشركة مترو الأنفاق، من أجل سحب وشد أحد قطارات المترو، لتسجيل إنجاز جديد من أجل دخول موسوعة جينيس، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على طلبه.

عبدالهادي: تنظيم فعالية سحب مترو الأنفاق داخل إحدى الورش

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تنظيم فعالية سحب كابونجا مترو الأنفاق بأسنانه في ورشة قطارات المترو بشبرا الخيمة، وهي بعيدة عن خطوط تشغيل المترو، منوهاً بسعيهم لتشجيع كابونجا على تسجيل وتحقيق إنجازه، كمساهمة في دعم مصر لدخول موسوعة جينيس مجددا في الأعمال الخارقة.