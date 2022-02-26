توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن تشهد كل الأنحاء حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بعد عدة أيام من سقوط الأمطار ونشاط الرياح، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يومي الأحد والاثنين، مع انتشار الشبورة المائية التي تكون كثيفة على مناطق الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 28 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 13.