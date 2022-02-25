توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. عودة استقرار الحالة الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، على أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة الطقس الإثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بفترات متقطعة، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.