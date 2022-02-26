انتظام حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس بعد تحسن الطقس

انتظمت حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، اليوم السبت، وذلك بعد تحسن حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ، إثر هطول أمطار تراوحت شدتها ما بين متوسطة لغزيرة خلال اليومين الماضيين.

خروج عشرات المراكب في رحلات صيد

وأكد مصدر في غرفة عمليات ديوان عام كفر الشيخ، لـ«الوطن»، خروج عشرات المراكب في رحلات صيد بعد تزودها بالوقود والمستلزمات من ميناء الصيد بالبرلس، فضلا عن سروح المراكب ببحيرة البرلس وخروج الصيادين للبحث عن لقمة عيشهم.

وكانت حركة الصيد توقفت بقرار من محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، بسبب سوء الطقس وحفاظا على حياة الصيادين وعدم تعرضهم لخطر الغرق.

وناشد محافظ كفر الشيخ، في بيان سابق له، الصيادين بعدم الخروج في رحلات وقت توقف حركة الصيد، وذلك بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار انعقاد غرفة العمليات بكفر الشيخ

وفي نفس السياق، يستمر انعقاد غرفة العلميات الرئيسية بدوان عام المحافظة والغرف الفرعية في الوحادت المحلية بالمراكز والمدن والقرى، وذلك لمواجهة الطقس السيئ ولرفع آثار مياه الأمطار من الشوارع تيسيرا لحركة المواطنين.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار حالة الطوارئ حتى انتهاء فصل الشتاء وذلك لمواجهة تغيرات الطقس، ولمتابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن انتشار المعدات في الشوارع وتكثيف حملات النظافة أمام المدارس والمجمعات الحكومية وفي الشوارع الرئيسية، إضافة إلى رفع المياه من الشوارع تسييرا للحركة.