الكشف على 1597 مريضاً ضمن قافلة طبية شاملة في «تانيس» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية «تانيس»، التابعة لمركز ومدينة صان الحجر، استمرت لمدة يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصةً بالأماكن النائية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، منها الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، وأنف وأذن، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

جلسات توعية صحية وتثقيفية للمواطنين

وقامت القافلة، على مدار اليومين، بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1597 مريضاً من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية لمستشفى الحسينية المركزي، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.