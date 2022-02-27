درجات الحرارة اليوم الأحد 27-2-2022 في مصر.. ارتفاع طفيف وطقس معتدل

حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس شهدتها جميع الأنحاء الأيام القليلة الماضية، أدت إلى سقوط أمطار على جميع الأنحاء ونشاط الرياح، ولكن في بشرى سارة للمواطنين أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة استقرار حالة الطقس مرة أخرى، وارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، ما يؤدي ذلك إلى التخفيف من الإحساس بالبرودة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم، والذي سيشهد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية، دافئا على شمال وجنوب الصعيد.

واهتماما من «الوطن» برصد حالة الطقس للمواطنين بشكل يومي، يستعرض موقع «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 20- 10

طنطا 20- 11

شبين الكوم 20 - 11

دمنهور 20- 11

بلطيم 19- 10

مطروح 19- 09

السلوم 18- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 11

العريش 18- 09

رفح 18- 09

رأس سدر 20- 11

نخل 19-04

نويبع 23-12

طابا 20- 11

كاترين 21- 04

الطور 23-12

شرم الشيخ 25-15

الغردقة 25- 15

مرسى علم 24- 14

الفيوم 21- 09

بني سويف 21-08

المنيا 21-07

أسيوط 22- 07

سوهاج 23 -07

قنا 24- 10

الأقصر 25- 10

أسوان 26- 12

إدفو 26-12

أبو سمبل 25-11

الوادي الجديد 24- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 25- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 24- 14