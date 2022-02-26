«المؤبد» لقاتلة «ضرتها» في طنطا.. حاولت سرقتها

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الرابعة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 3053 كلي غرب طنطا، على المتهمة بقتل ضرتها حضوريا، بالسجن المؤبد، بعد تداول القضية وسماع الشهود والمرافعات.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمد صبري زكري، وعضوية المستشارين، محمد رأفت حماد، ومسعد فتحي رفاعي، وشريف رضا رشدي، وأمانة سر محمد قابيل، ومصطفى البهلوان، وأصدر هيئة المحكمة.

قتل بدافع السرقة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ، بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، في مساكن الأوقاف، دائرة القسم، وذلك في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا إلى مكان الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من فك لغز غموض الحادث، وتبين أن وراء قتل السيدة هي الزوجة الأولى لزوجها «ضرتها»، بدافع السرقة.

تشريح الجثة

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ثم قررت التصريح بدفنها.

وبعرض المتهمة علي النيابة العامة، أقرت بارتكاب الجريمة وتفاصيلها، وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق، على أن يراعى لها التجديد في الموعد القانوني، وبعد استيفاء أوراق القضية، تم إحالتها الي محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها السابق، بعد تداول القضية عدة جلسات، وفي حضور المتهمة.