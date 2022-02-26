الأسقفية: إقليم الإسكندرية يشارك في اجتماع «الكنائس العالمي» لأول مرة سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قبول عضوية الإقليم بمجلس الكنائس العالمي، إذ بعث المجلس خطاب تهنئة لرئيس الأساقفة يبلغه فيه بالقرار.

موافقة مجلس الكنائس العالمي

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم، إن القس الدكتور ايوان سوكا القائم بأعمال السكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي، أكد في خطاب رسمي موافقة اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، على عضوية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك في اجتماعات عقدت منتصف الشهر الجاري، بمقر المجلس بالعاصمة السويسرية جنييف.

وقال رئيس الأساقفة: «سنشارك بممثل عن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في اجتماعات مجلس الكنائس العالمي سبتمبر المقبل للمرة الأولى».

واعتبر رئيس الأساقفة أن قبول عضوية إقليم الإسكندرية في مجلس الكنائس العالمي الذي يضم كل الطوائف المسيحية من مختلف أنحاء العالم، يؤكد تقدير المجلس للكنيسة الأنجليكانية، والدور الذي تلعبه في العالم المسيحي، حتى إن المجلس قد ضم إقليم الإسكندرية الناشئ ضمن شركة الكنائس العالمية.

المجلس العالمي لا يتضمن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

جدير بالذكر، أن مجلس الكنائس العالمي تأسس في سنة 1948، ويضم كل العائلات الكنسية لكنه لا يتضمن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وهي موجودة فيه بصفة مراقب، وقد أنشأ هذا المجلس مع بدأ فترة المسكونية، حين بدأت الكنائس تدعو للوحدة، ويضم المجلس عددا كبيرا من الطوائف.