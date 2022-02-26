كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا رمضان».. يبدأ قبل الشهر الكريم بأسبوع

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، الإجراءات النهائية لتدشين معرض «أهلا رمضان» والذي يهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في شهر رمضان.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض من المقرر إقامته يوم 24 مارس المقبل، لتوفير السلع الغذائية الرمضانية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%.

ما موعد إقامة معرض «أهلا رمضان»؟

- متوقع إقامة المعرض يوم 24 مارس المقبل، أي قبل حلول شهر رمضان بحوالي أسبوع.

أين سيقام معرض «أهلا رمضان»؟

- يقام معرض «أهلا رمضان» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ما هي نسبة التخفيضات المتوقعة في أسعار السلع خلال المعرض؟

- أسعار جميع السلع الغذائية خلال المعرض ستشهد تخفيضًا بنسبة تصل إلى 20%، مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق والمحال الخارجية.

عدد الشركات والعارضين المقرر مشاركتهم في المعرض؟

- متوقع مشاركة حوالي 250 شركة عارضة لمختلف السلع الغذائية الرمضانية، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من السلاسل التجارية أيضًا.

هل سيقام فروع لمعرض «أهلًا رمضان» في المحافظات؟

- يبحث اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إقامة فرع لمعرض «أهلا رمضان» في كل محافظة، لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية الرمضانية لجميع المواطنين على مستوى المحافظات بأسعار مخفضة، فضلًا عن تدشين قوافل متنقلة لتوفير السلع للمواطنين في القرى والنجوع بالمحافظات.

ما هي أماكن إقامة معارض «أهلا رمضان» في المحافظات؟

تبحث وزارة التموين حاليًا، مع اتحاد الغرف التجارية تحديد الأماكن التي ستقام فيها المعارض في المحافظات، ومن المقرر الإعلان عن أماكنها بداية شهر مارس المقبل.