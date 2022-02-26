استعدادات مكثفة لانطلاق معرض «أهلا رمضان».. وتخفيضات كبيرة على السلع

أيام تفصلنا عن شهر رمضان الذي تستعد الأسر المصرية له بشراء متطلبات كثيرة من السلع الغذائية، لذلك فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستطلق معارض أهلا رمضان يوم 24 مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تخفيضات كبيرة تصل لـ 30%

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد بسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «استعدادات مكثفة لانطلاق معرض أهلاً رمضان 24 مارس».

ومن المقرر أنَّ تشارك الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة وسيجرى تخصيص أجنحة في فروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع ومشروع جمعيتي.

المنتجات التي ستطرح بأسعار مخفضة ستتراوح نسبتها من 20% إلى 30% خصوصا السلع الغذائية ومنتجات رمضان مثل: «الياميش واللحوم والفراخ والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر».

انطلاق المعرض 24 مارس

وسيجرى إطلاق معرض أهلا رمضان هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي سبق أن وجه بضرورة وجود مخزون شامل لكل السلع الغذائية وبخاصة مع دخول شهر رمضان.

100 قافلة متنقلة

يتم الإعداد لتحديد الأماكن التي سيتمّ فيها إقامة معرض أهلا رمضان في المحافظات وجرى تشكيل لجنة عليا في كل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التموين ورئيس غرفة التجارية ومندوب من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحصر المعارض التي سيتمّ إقامتها وعدد السوبر ماركت الرئيسة والفرعية المشاركة، إضافة إلى تحديد عدد القوافل التي سيتمّ تسييرها بحيث لا يقل عددها عن 100 قافلة متنقلة تكون محملة بكل السلع التي يحتاج المواطنون إليها.