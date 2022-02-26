إصابة 10 أشخاص في تصادم مركبتي «توك توك» وحريق بكفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص على الأقل في حادث تصادم وحريق بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، حيث وقع الحادث الأول نتيجة تصادم مركبتين «توك توك» على طريق بيلا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينما أسفر حريق في أحد المنازل بقرية «الكراكات»، بدائرة نفس المركز، عن إصابة 6 أشخاص بحروق مختلفة، تم نقل المصابين للمستشفيات المختصة للعلاج.

إخطار أمني بوقوع حادث تصادم على طريق بيلا

تلقى مأمور مركز شرطة بيلا إشارة من مدير مستشفي بيلا المركزي، بوصول أربعة أشخاص مصابين للمستشفى، جراء تصادم مركبتين «توك توك»، ونتج عن الحادث إصابة أربعة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسماء 4 مصابين في تصادم مركبتين «توك توك»

أسفر الحادث عن إصابة كل من «م. أ.»، 21 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«ر. ع.»، 60 سنة، من قرية «الكراكات»، مصابة بجروح طفيفة بالجسم، و«ر. ب.» ، 29 سنة، من قرية «أبو بدوي»، مصاباً بجرح قطعي بالجبهة، و«ي. ك.»، 20 سنة، يقيم بقرية «كوم الحجنة»، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وعمل الإسعافات الأولية.

6 مصابين بينهم طفلان في حريق «الكراكات»

كما أسفر الحريق الذي اندلع في أحد المنازل بقرية «الكراكات»، دائرة مركز بيلا، اليوم السبت، عن إصابة كل من «س. م.»، 34 سنة، مصابة بحروق في الساقين، و«م. ر.»، 8 سنوات، مصابة بأجزاء متفرقة بالجسم، و«ك. م.»، 5 سنوات، مصاباً بحروق بالساقين، و«س. ب.»، 17 سنة، مصابة بحروق في الوجه والكفين، و«م. ط.»، 19 سنة، مصاباً بحروق متفرقة بأنحاء الجسم.

تم تحرير المحضرين اللازمين بالواقعتين، ويجري العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.