عاجل.. إصابة 19 شخصا في حادث تصادم على طريق العين السخنة بالسويس

شهد طريق العين السخنة بالسويس، صباح اليوم، حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس مينى باص، أسفر عن 19 مصابا، تم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث صباح اليوم الخميس

وكانت غرفة عمليات إسعاف محافظة السويس، قد تلقت بلاغا من قائدي السيارات على (طريق العين السخنة)، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم «2825»، مع سيارة ميني باص، كان يستقلها عمال متجهين لمنطقة الجلالة بالطريق المتجه إلى العين السخنة عند الكيلو «55».

15 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور وجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، 15 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية تصادم الأتوبيس مع الميني باص رقم «ل ص 2414» في اتجاه العين السخنة، بالقرب من شركة حديد عز بالسويس.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين نتيجة الحادث، والذى أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج ومنه إلى إحدى المستشفيات الخاصة، حيث انحسرت الإصابات بين كدمات وسجحات.

قوة من شرطة تأمين الطرق عاينت الحادث

وانتقلت قوة من شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق، لمكان الحادث، وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحادث تخطي السرعة المقررة، وعدم تقديرالسائقين للمسافات خاصة وأن هناك أعمال تطوير تتم على الطريق، ومما نتج عن عدم تقدير المسافة ومحاولة تجاوز السيارات في تحطم الجانب الأيمن من الأتوبيس الميني باص، فوقعت الإصابات بين الركاب ويتلقون العلاج بالمستشفى العام.