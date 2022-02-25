إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية بطريق «إدكو - دمنهور» بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى لشخصين مصابين بجروح متفاوتة في الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية بطريق إدكو دمنهور، وجرى تحرير محضر بالواقعة وعمل الإسعافات الأولية للمصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من إبراهيم حسين مبروك، 48 سنة، مقيم في النخلة البحرية بمركز أبو حمص، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، ومحمد إبراهيم مبارك، 14 سنة، مقيم النخلة البحرية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وكسر في الحوض، ونزيف في البطن، وجرى نقل المصابين إلى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي عصر اليوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري أبو حمص، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العالم لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.