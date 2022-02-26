مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

شهدت دائرة مركز شرطة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع طالب وإصابة اثنين في حادث تصادم «تروسيكل» و«متوسيكل»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورود إشارة من مركز شرطة دار السلام، بوجود حادث تصادم وقوع متوف ومصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل «بدون لوحات معدنية»، قيادة «زياد. م. أ. ن»، 14 سنة، طالب، ويقيم بدار السلام، اختل مقود القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية «بدون لوحات معدنية»، قيادة «محمد. ص. م. ن»، 27 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية.

وفاة قائد الدراجة البخارية

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة كل من قائد التروسيكل «عبد الرحمن. م. ا. ن»، 12 سنة، تلميذ، و«أحمد. م. ا. ن»، 8 سنوات، تلميذ، ويقيمان بذات الناحية، وشقيق الأول وكان برفقته باشتباه ما بعد الارتجاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

رفع آثار الحادث والتحفظ علي التروسيكل والدراجة

وبسؤال كل من شقيق المتوفى «خالد ص م ن»، 27 سنة، عامل، ووالد المصابين «محمد ا ن ع»، 37 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأول الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي التروسيكل والدراجة. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.