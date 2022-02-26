مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان أسوان للعام الرابع على التوالي

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته السادسة، والتي تُقام في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الحالي، ويُنظم بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.

مصر للطيران تقدم خدمات مميزة لضيوف المهرجان

وتحرص مصر للطيران منذ تأسيس مهرجان أسوان، على أن تكون الناقل الرسمي للمهرجان، وتقدم خدماتها المميزة وتسهيلاتها اللازمة لاستضافة ضيوف المهرجان القادمين على مختلف خطوط شبكتها الدولية.

المهرجان يسلط الضوء على قضايا المرأة

ومن المعروف أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يهتم في المقام الأول بتسليط الضوء علي الأفلام المعنية بعرض قضايا المرأة في مجتمعها، بالإضافة إلى غيرها من الأفلام التي تناقش القضايا الاجتماعية المختلفة، كما ينظم المهرجان خلال فعالياته ورش تدريب تضم 255 شابًا وفتاة وطفلاً، تمثل الفتيات 70% منهم، بهدف التعريف بكيفية صناعة الفيلم وتقنياته، ودعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب التي تتنافس هذا العام للمرة الأولى خلال هذه الدورة للمهرجان.