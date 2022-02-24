تنويه هام لعملاء «مصر للطيران» المسافرين إلى نيويورك

أصدرت «مصر للطيران» بيانا وجهت فيه عناية عملائها المسافرين إلى من مطار جون كينيدي «JFK» بنيويورك بأنه تقرر اعتبارا من «1» مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلات مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 1 «Terminal 1» بمطار جون كينيدي بنيويورك

من الجدير بالذكر أن «مصر للطيران» تُسير رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة ونيويورك بطائرتها من طراز بوينج B777-300ER والتي تسع لـ346 مقعدا من بينها 49 مقعدا «Full Flat Bed» بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات على متن الطائرة.