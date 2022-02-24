«مصر للطيران»: نجحنا في خطة التعافي من كورونا دون الاستغناء عن العمالة

شاركت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط MRO Middle East 2022، والمقام بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 22 - 23 فبراير 2022 بجناح متميز بالمعرض الذي يضم عددا كبيرا من مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات وموردي قطع الغيار حول العالم بالإضافة إلى العديد من شركات الطيران.

ومن جانبه أشاد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بجهود شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تسويق إمكانياتها، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستثمر عن جذب العديد من العملاء في الفترة المقبلة، خاصةً في ظل خطة الشركة للتعافي من آثار جائحة كورونا، والتي نجحت في الحفاظ على عملائها بفضل العمالة المدربة، والتي تتمتع بكفاءة عالية، مضيفاً أن الشركة حرصت على استمرار العمالة خلال العامين الماضيين في ظل انتشار الجائحة، وهي الظروف التي أجبرت العديد من الشركات على الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بها، مؤكدا على حرص مصر للطيران على الحفاظ على العنصر البشري الذي يعد أحد أبرز نقاط قوتها.

وأشار المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إلى أن المعرض هذا العام شهد نجاحاً كبيراً لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث شهد جناح الشركة إقبالاً متميزاً من شركات الطيران العاملة بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، والتي تستهدف اختيار أفضل مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها من حيث عناصر الدقة والكفاءة والوقت المناسب لتقديم الخدمة الفنية حتى تستطيع تلك الشركات الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وفد مصر للطيران للصيانة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية

وأضاف زكريا أن وفد مصر للطيران للصيانة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع العديد من شركات الطيران المشاركة بالمعرض بهدف إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من العملاء الجدد لتقديم الخدمات الفنية من صيانة دورية بهناجر الشركة وصيانة يومية بمحطات الشركة المنتشرة بالمطارات الداخلية والخارجية هذا بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع عدد من العملاء الحاليين الذين أعربوا عن رغبتهم في تجديد الثقة في شركة مصر للطيران للصيانة نظراً لما تتمتع به من كفاءة فنية للعاملين بها بالإضافة إلى أحدث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض MRO Middle East 2022 شارك به ما يفوق 100 عارض و5000 مشارك من أكثر من 40 دولة يمثلون شركات الطيران وصيانة وعمرة الطائرات والشركات المصنعة للطائرات ومحركاتها وقطع الغيار وشركات الشحن الجوي والشركات المتخصصة في التدريب والحلول التقنية وغيرها من أنشطة الطيران المختلفة.