مصر للطيران تستقبل وفدا من الخطوط الليبية للتعاون في الخدمات الأرضية

استقبل المهندس مسعد موسي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفدًا من شركة الخطوط الجوية الليبية؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات الأرضية التي تقدمها مصر للطيران لرحلات الخطوط الليبية في مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال صناعة النقل الجوي مع الأشقاء العرب، وفي ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتوسعة قاعدة عملاء مصر للطيران من شركاء الصناعة.

وفد ليبي يشيد بخدمات «مصر للطيران» الأرضية

وأعرب الوفد الليبي عن سعادته بهذا اللقاءن الذي يعد استكمالًا للعلاقات الممتدة والتعاون المشترك بين الشركتين، وأشاد الوفد بخدمات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وما تمتلكه من كوادر بشرية ومعدات أرضية حديثة في المطارات المصرية.

حضر اللقاء من الجانب الليبي الطاهر تنتوش مدير العمليات الأرضية، والمهندس عبدالسلام فتحي مفتش الجودة العام بالشركة الليبية، ومن جانب مصر للطيران للخدمات الأرضية نانسي عمر مدير عام العقود والاتفاقيات، وحسام عبداللطيف مدير عام الشؤون المالية، وبهاء ثروت مدير إدارة خدمة العملاء، ومحمد حسين مدير إدارة الاتفاقيات.